AFAD personelini taşıyan iki TSK uçağı Diyarbakır'dan İzmir'e hareket etti - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 2 uçağın daha İzmir'de arama-kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personelini bölgeye ulaştırmak için Diyarbakır'dan hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, deprem felaketiyle sarsılan İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD personeli ile araçlarını taşıyan Hava Kuvvetlerine ait 2 uçağın daha Diyarbakır'dan İzmir'e havalandığı belirtildi.

Bakanlık daha önce 3 uçağın deprem bölgesine hareket ettiğini bildirmişti.