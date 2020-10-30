AFAD personelini taşıyan iki TSK uçağı Diyarbakır'dan İzmir'e hareket etti - Son Dakika

AFAD personelini taşıyan iki TSK uçağı Diyarbakır'dan İzmir'e hareket etti
30.10.2020 21:50
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 2 uçağın daha İzmir'de arama-kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personelini bölgeye ulaştırmak için Diyarbakır'dan hareket ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 2 uçağın daha İzmir'de arama-kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personelini bölgeye ulaştırmak için Diyarbakır'dan hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, deprem felaketiyle sarsılan İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD personeli ile araçlarını taşıyan Hava Kuvvetlerine ait 2 uçağın daha Diyarbakır'dan İzmir'e havalandığı belirtildi.
Bakanlık daha önce 3 uçağın deprem bölgesine hareket ettiğini bildirmişti.
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