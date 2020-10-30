Depremin ardından dünyadan Türkiye'ye destek mesajı yağdı - Son Dakika

Depremin ardından dünyadan Türkiye'ye destek mesajı yağdı

30.10.2020 22:37
Depremin ardından dünyadan Türkiye'ye destek mesajı yağdı, System.String[]

İzmir'de meydana gelen depremin ardından uluslararası örgütler, dünya liderleri ve dışişleri bakanlarından Türkiye'ye destek ve dayanışma mesajı yağdı.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından uluslararası örgütler, dünya liderleri ve dışişleri bakanlarından Türkiye'ye destek ve dayanışma mesajı yağdı.

AA muhabiri, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından dünyadan gelen destek mesajlarını derledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yardıma hazır olduklarını belirtirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de telgraf göndererek "taziye" ve "geçmiş olsun" mesajını iletti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Ana vatan Türkiye'nin, tüm imkanları ile depremin neden olacağı yaraları en kısa sürede saracağına olan inancımız tamdır. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize başsağlığı, etkilenen kardeşlerimize de en kalbi duygularımla geçmiş olsun dileklerini iletiyorum." ifadesini kullandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise "Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar halklarımızın birlik olma zamanları." mesajını verdi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov, geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajını aktardı.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak taziyelerini sundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan halkının Türk kardeşleriyle güçlü dayanışma içerisinde bulunduğu ve dualarının Türkiye ile birlikte olduğu kaydedildi.

NATO, AB, BM ve DSÖ yardıma hazır olduğunu duyurdu

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ege Denizi'ndeki deprem sonrası gelişmeleri izlediklerini, yardıma hazır olduklarını bildirirken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de müttefik ülkelere yardım sağlamaya hazır olduklarını aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus de durumu yakından takip ettiklerini belirterek, "İhtiyaç sahiplerine acil tıbbi bakımın sağlandığından emin olmak için iki ülke ile birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) ise yetkililerle irtibatta olunduğunu bildirerek "Yardıma hazırız." mesajı verdi.

İran Kızılayı Kurtarma Teşkilatı Başkanı Mehdi Velipur da "İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Kürdistan, Erdebil ve Tahran eyaletlerindeki Kızılay ekiplerine hazır olma talimatı verdik." dedi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail ordusuna bir arama kurtarma ekibini Türkiye'ye göndermek için hazırlıklara başlanılması talimatı verdiğini duyurdu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, "Bugünkü depremin ardından dualarımız Türkiye ve Yunanistan halkıyla. Her iki ülkenin farklılıklarını bir kenara bırakarak ihtiyaç zamanında birbirine yardım ettiğini görmek çok güzel. ABD de gereken yardımı yapmaya hazırdır." mesajı verdi.

Şili Dışişleri Bakanı Andres Allamand arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarının altını çizerken Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrar da Türkiye'yle tam dayanışma içinde olduklarını ve her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ise "Dualarım, Türkiye ve Yunanistan'da hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralılarla." ifadesini kullandı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Kalbimiz Türk ve Yunan halkı ile beraber, yardım edebileceğimiz bir şey varsa hemen hazırız." dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci ise Kosova'nın bu zor zamanda Türk halkı ve devletinin yanında olduğunu vurguladı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, "Sevdiklerini kaybedenlerin ve bu zor günü yaşayanların yanındayız. Arnavutluk tüm olanaklarıyla dost ülkelerinin yanındadır." ifadesini kullanırken Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, "Cesur kurtarma ekiplerini özverili çalışmalarından ötürü tebrik ediyoruz. Dualarımız Türk kardeşlerimizle." dedi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ise gerekli yardımı yapmaya hazır olduklarını duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian "Yunanistan ve Türk halkı ile tam dayanışma içindeyiz. Yanlarındayız ve onlara yardımlarımızı seferber etmeye hazırız." mesajını paylaştı.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, deprem nedenliyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek şunları kaydetti:

"Düşüncelerimiz mağdurlar ve aileleri ile birlikte. Hayatta kalanları arama kurtarma çalışmalarının başarılı olmasını umuyoruz. AB ve NATO yardım sağlamaya hazır."

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, desteğe hazır olduklarını bildirdi.

İtalya ve İspanya dışişleri bakanlıkları dayanışma mesajı yayınlarken Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo da "Kalbimiz ve düşüncelerimiz Türkiye ve Yunanistan halklarıyla beraber. Sevdiklerini kaybedenlere en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımında bulundu.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, depreme ilişkin kaygı verici haberler geldiğini dile getirerek olaydan etkilenen Türk ve Yunan vatandaşlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Estonya Dışişleri Bakanı Urman Reinsalu hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileğini iletti.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkalian, Türk halkının yanında olduklarını bildirdi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordon Grlic Radman, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublle, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Nabeela Tunis, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak yardıma hazır olduklarını bildirdi.

ABD, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, İsrail, Pakistan, İngiltere, Avustralya, Danimarka ve Macaristan gibi Türkiye'de görev yapan birçok diplomatik misyon da dayanışma mesajı yayımladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Cep Telefonu, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

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