Son dakika haber: MSB: TSK'ya ait uçağımız, AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için hareket etti (6) - Son Dakika

'HAVA KUVVETLERİMİZE AİT 6 UÇAKLA 7 SEFER YAPILDI'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " İzmir'deki arama- kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ekiplerini ve araçlarını taşıyan uçağımız da Erzurum'dan İzmir'e hareket etti. Hava Kuvvetlerimize ait 6 uçakla 7 sefer yapıldı" denildi.

Haber: ANKARA,