Son dakika haberleri: Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 21 ölü, 804 yaralı (12) - Son Dakika

ÖLÜ SAYISI 21'E, YARALI SAYISI 804'E YÜKSELDİ

AFAD'dan, İzmir depremine ilişkin saat 02.30'da yapılan bilgilendirmede, deprem sonrasında 27'sinin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 296 artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi. Açıklamada son verilere ilişkin, "SAKOM'dan alınan ilk verilere 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 21 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2, Aydın'da 54 kişi olmak üzere toplam 804 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 4 binada çalışmalar tamamlanmış olup; 13 binada çalışmalar devam etmektedir" denildi.

ANKARA,