Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İzmirli vatandaşlarımızı ve depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En büyük dileğimiz enkaz altındaki vatandaşlarımıza sağ salim ulaşmak. Kabinemiz STK'larımız sahadalar. Psikososyal destek vermeye devam ediyoruz. 294 kişi ile görüşmelerimiz tamamlanmış durumda. 5 milyonluk acil yardım ödeneği de çıkardık. Tek temennimiz en kısa zaman da bu yaraları sarabilmek. Hep beraber Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu süreci beraberce atlatacağımıza inanıyoruz"