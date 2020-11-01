MSB: Ermenistan Ordusu'ndan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Azerbaycan tarafından Ermenistan Ordusu'ndan kurtarılan yerleşim yeri sayısının 193 olduğu açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu, cephede gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Başarılı taarruz harekatlarıyla Ermenistan Ordusu'ndan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu" denildi.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, -