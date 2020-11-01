AFAD: "64 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 946 vatandaşımız yaralanmıştır" - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, İzmir depreminde 64 vatandaşın hayatını kaybettiği, 946 vatandaşın yaralandığı belirtilirken, 220 kişinin tedavisinin devam ettiği bilgisi verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 975 artçı sarsıntı yaşanmıştır. SAKOM'dan alınan bilgilere göre 64 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 949 vatandaşımızdan 729'u taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir" denildi. - ANKARA