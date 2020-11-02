Bakan Varank: İstihdam oluşturma hızı Şubat 2018'den beri en yüksek düzeyde - Son Dakika

Bakan Varank: İstihdam oluşturma hızı Şubat 2018'den beri en yüksek düzeyde
02.11.2020 10:33
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, istihdamı oluşturma hızının Şubat 2018'den beri en yüksek düzeyde olduğunu açıkladı.
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, istihdamı oluşturma hızının Şubat 2018'den beri en yüksek düzeyde olduğunu açıkladı.
Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Büyümenin öncü verilerinden İSO Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 53,9'a yükselip, üst üste 5 ay büyüme gösterdi. Ana metal, kimya, plastik ve kauçuk en güçlü sektörler oldu. İstihdam oluşturma hızı da Şubat 2018'den beri en yüksek düzeyde" ifadesini kullandı.
ANKARA, -
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