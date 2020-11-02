Bakan Albayrak: İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, imalat sanayiindeki büyümenin 5 aydır devam ettiğini ve geçen aya göre hız kazandığını açıkladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İSO İmalat PMI Endeksi Ekimde 53,9 oldu. İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor" dedi.

ANKARA,