Bakan Koca: Elif'in bilinci açık, kırığı yok - Son Dakika

Bakan Koca: Elif'in bilinci açık, kırığı yok
02.11.2020 14:19
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlık durumuna ilişkin, "Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok" dedi.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlık durumuna ilişkin, "Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok" dedi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Koca, "Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi" ifadelerini kullandı.
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