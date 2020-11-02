Bakan Koca: İdil'in hayati fonksiyonları yerinde - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, depremde enkaz altından 55 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in bilincinin açık, hayati fonksiyonlarının yerinde, böbrek fonksiyonlarının normal olduğunu belirtti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Emrah Apartmanı enkazından 55 saat sonra kurtarılan İdil Şirin'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Koca, "Bilinci açık, hayati fonksiyonları yerinde, böbrek fonksiyonları normal. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. Tetkikinde omurgasında kırık görülmedi" dedi.