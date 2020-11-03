Son dakika haberleri... AFAD: Depremde 107 kişi hayatını kaybetti, 1027 kişi yaralandı (3) - Son Dakika

Son dakika haberleri... AFAD: Depremde 107 kişi hayatını kaybetti, 1027 kişi yaralandı (3)
03.11.2020 14:11
Son dakika haberine göre AFAD: Depremde 107 kişi hayatını kaybetti, 1027 kişi yaralandı (3)CAN KAYBI 107'YE YÜKSELDİAFAD, İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam 1528 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi.
AFAD: Depremde 107 kişi hayatını kaybetti, 1027 kişi yaralandı (3)
CAN KAYBI 107'YE YÜKSELDİ
AFAD, İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam 1528 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi. Depremde can kaybının 107'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 107 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1027 vatandaşımızdan 883'ü taburcu edilmiş olup 144 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 13'ünde çalışmalar tamamlanmış olup 3 noktada 4 binada çalışmalara devam edilmektedir."
ANKARA,
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