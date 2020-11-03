Şırnak'ta 3 terörist ikna yöntemiyle güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika

Şırnak'ta 3 terörist ikna yöntemiyle güvenlik güçlerine teslim oldu
03.11.2020 20:05
İçişleri Bakanlığı, 21 yıldır terör örgütünde bulunan teröristin de aralarında olduğu 3 örgüt mensubunun Şırnak'ta ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, 21 yıldır terör örgütünde bulunan teröristin de aralarında olduğu 3 örgüt mensubunun Şırnak'ta ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütünden kaçışın devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya 1999, 2007 ve 2009 yıllarında katılan 3 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.
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