AFAD: Depremde 111 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı (5) - Son Dakika

CAN KAYBI 111'E ÇIKTI

AFAD, İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 111'e çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, deprem sonrası büyüklüğü 4'ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam 1621 artçı sarsıntının yaşandığı belirtilerek, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 111 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1035 vatandaşımızdan 898'i taburcu edilmiş olup, 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 13'ünde çalışmalar tamamlanmış olup 3 noktada 4 binada çalışmalara devam edilmektedir" denildi.