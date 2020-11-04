AFAD: Depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı (7) - Son Dakika

AFAD: Depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı (7)
04.11.2020 06:53
114 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ AFAD, İzmir'de deprem nedeniyle can kaybının 114'e çıktığını bildirdi.
114 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
AFAD, İzmir'de deprem nedeniyle can kaybının 114'e çıktığını bildirdi. Yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 45 artçı olmak üzere, toplam 1713 artçı sarsıntı yaşanmıştır. SAKOM'dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1035 vatandaşımızdan 898'i taburcu edilmiş olup 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir."
ANKARA,
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