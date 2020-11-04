AFAD Başkanı Güllüoğlu: İzmir'de arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

AFAD Başkanı Güllüoğlu: İzmir'de arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı
04.11.2020 10:17
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 6,6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını bildirdi.
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 6,6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını bildirdi.
Güllüoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Emeği geçen, ucundan tutan her bir çalışana, gönüllüye teşekkür ederiz. En kalbi şükranlarımızla. Diğer konularda ise yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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