Son dakika... MSB: "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince Ermenistan'a ait SU-25 uçağı düşürüldü" - Son Dakika

Son dakika... MSB: "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince Ermenistan'a ait SU-25 uçağı düşürüldü"
04.11.2020 16:39
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nce Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağının düşürüldüğünü bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nce Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağının düşürüldüğünü bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu." ifadelerine yer verildi.
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