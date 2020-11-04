İstanbul Başakşehir - Manchester United: 2-1

İbrahim ALİOĞLU/

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Davide Massa, Filippo Meli, Stefano Alassio,

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3'üncü maçında İstanbul Başakşehir, Manchester United'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Başakşehir grupta ilk kez gol sevinci yaşarken, aynı zamanda hem gruptaki ilk puanlarını aldı hem de tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini elde etti. Turuncu lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 13'üncü dakikada Demba Ba ve 40'ncı dakikada Visca kaydederken, Manchester United'ın tek golünü 43'üncü dakikada Martial attı.

10'uncu dakikada ceza sahası sol çaprazında Shaw'un yerden şutu uzak direğin yayından auta çıktı.11'inci dakikada Deniz Türüç'ün pasında Visca'nın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği şut az farkla auta çıktı.13'üncü dakikada Başakşehir öne geçiyor. Visca'nın kendi sahasından uzun pasıyla Manchester United yarı sahasında topla buluşan Ba, topu sürdükren sonra kaleci Henderson ile karşı karşıya kaldı ve yerden düzgün şutu ile topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 32'nci dakikada Mbombo'nun sol kanattan ortasında Aleksic'in kafa vuruşu kaleci Henderson'da kaldı. 40'ıncı dakikada Deniz Türüç'ün sol kanatta yerden ortasında ceza sahası içinde Ba topun üzerinden atladı, Visca boş pozisyonda düzgün bir şutla takımının 2'nci golü attı: 2-0.43'üncü dakikada Manchester United farkı 1'e indirdi. Shaw'un sol kanattan etkili ortasında Martial'in düzgün kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.Mücadelenin ilk yarısını Başakşehir 2-1'lik üstünlükle tamamladı.56'ncı dakikada Bruno Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta barajı geçen etkili şutu kaleci Mert kurtardı.90+2'nci dakikada Shaw'un kullandığı köşe vuruşunda Mehmet Topal'ın ters vuruşunda Epureanu topu çizgiden çıkardı.

Mücadeleyi Başakşehir 2-1'lik skorla kazandı.