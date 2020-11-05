Bakan Varank "2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi"ni açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Varank "2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi"ni açıkladı Açıklaması

05.11.2020 10:34
Bakan Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) ilk sırada yer aldığını, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ile İstabul Teknik Üniversitesinin (İTÜ)...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) ilk sırada yer aldığını, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ile İstabul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) de ikinciliği paylaştığını bildirdi.

Bakan Varank, 2020 yılı TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açıkladı.

Girişimci ve yenilikçi üniversitelerin bilimsel ve teknolojik yetkinliklerini ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle ekosistemin yararına sunduğunu belirten Varank, bu üniversitelerin, yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesini sağlamak,

kazandırdığı girişimcilik ruhuyla risk alabilen cesaretli bireyler yetiştirmek ve yaygınlaştırdığı yenilik kültürüyle kalkınmada lider role sahip olmakla öne çıktığını söyledi.

Varank, ilk kez 2012'de açıklamaya başladıkları Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nin bugün akademi ve kamuoyu tarafından merakla beklenen bir sıralamaya dönüştüğünü ifade etti.

Endeksin, üniversiteleri eğitim kalitesine veya eğitimdeki başarılarına göre sıralamadığına dikkati çeken Varank, "Burada üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarını dikkate alıyoruz. Yaptığımız sıralamayla, yükseköğretimde inovasyon odaklı rekabetin artmasını ve böylece girişimcilik ekosisteminin daha da gelişmesini hedefliyoruz. Bugüne kadar çok yapıcı ve güzel geri bildirimler aldık." dedi.

Bakan Varank, TÜBİTAK'ın verdiği desteklerin katkısıyla akademide girişimcilik ekosisteminin ciddi bir atılım ve hareketlilik içinde olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bir taraftan üniversiteler girişimciliğe yatırım yaparken, diğer taraftan gençlerin vizyonu değişmeye başladı.

Gençler artık, kendi işlerini kurmanın ve girişimci olmanın peşinden daha fazla koşuyor.

Son dönemlerde göğsümüzü kabartan başarı hikayeleri işte bu yüzden tesadüf değil. Küresel trendlere baktığımızda da geleceğe ve teknolojiye yön verenlerin inovatif düşünenler, düşündüklerini somut ürüne dönüştürenler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla artık üniversitelerimiz için girişimci ve yenilikçi olmak bir tercih meselesi değil, adeta bir zorunluluk haline gelmiş durumda."

Endekse, öğretim üyesi sayısı 50'nin üzerindeki 185 üniversite dahil edildi

Varank, en girişimci ve yenilikçi 50 üniversite sıralamasına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu yıl endekse, öğretim üyesi sayısı 50'nin üzerinde olan 185 üniversitemiz dahil edildi. Veri toplama sürecine 282 kurum katkı sağladı. TÜBİTAK öncülüğünde Bakanlığımız, YÖK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOSGEB, TÜRKPATENT, TAGEM, TTGV, TÜBA, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve üniversiteler bu sürecin en öncelikli paydaşları."

Bakan Varank, 9 aylık yoğun bir çalışmayla 1 milyon hücrelik bir veri setinin toplanıp değerlendirmeye alındığını belirterek, üniversitelerin bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, iş birliği ve etkileşim, ekonomik katkı ve ticarileşme olmak üzere 4 başlık altında 22 göstergeye göre sıralama yapıldığını ifade etti.

Bu yıl, çıktı ve etki odaklılığını ölçebilmek üzere endekste bazı güncellemeler de yaptıklarını dile getiren Varank, kullanılan metodolojinin detaylarına TÜBİTAK'ın internet sayfasından erişilebileceğini söyledi.

Varank, üniversitelerin doğru adımları attıklarında ve bu adımlarda ısrarcı olduklarında endekste kendilerine yer bulabileceklerini belirtti.

Zirvede ODTÜ var

TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nin 2020 sonuçlarına göre ODTÜ'nün birinci sırada yer aldığını bildiren Varank, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ile İTÜ'nün de ikinciliği paylaştığını kaydetti.

Varank, söz konusu üniversiteleri Sabancı, Boğaziçi, Yıldız Teknik, Koç, Gebze Teknik, Özyeğin üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün izlediğini ifade etti.

İlk 50'ye giren üniversitelerin TÜBİTAK'ın internet sayfasından paylaşılacağını dile getiren Varank, tüm üniversiteleri kutladı.

2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'ndeki ilk 10 üniversite ve elde ettikleri puanlar şöyle:

SıraÜniversiteToplam Puan
1ODTÜ81,9
2İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi74,9
2İTÜ74,9
4Sabancı Üniversitesi73,6
5Boğaziçi Üniversitesi 70,2
6Yıldız Teknik Üniversitesi 67,9
7Koç Üniversitesi65,4
8Gebze Teknik Üniversitesi 64,4
9Özyeğin Üniversitesi63,7
10İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü63,2

Bilkent Üniversitesi, Mustafa Varank, Üniversite, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Varank '2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'ni açıkladı Açıklaması - Son Dakika


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