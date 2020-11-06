Son dakika haberleri! FLAŞ..."Sözde şike" davasında Savcı mütalaasını açıkladı ve 19 sanık için beraat istedi - Son Dakika

Son dakika haberleri! FLAŞ..."Sözde şike" davasında Savcı mütalaasını açıkladı ve 19 sanık için beraat istedi

06.11.2020 11:20
Son dakika haberleri! FLAŞ...

Son dakika spor haberine göre Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin bozduğu "Sözde şike" davasının aralarında Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu ve Ümit Karan'ın da bulunduğu 20 sanık yönünden görülen davasında, savcı mütalaasını açıkladı.

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin bozduğu "Sözde şike" davasının aralarında Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu ve Ümit Karan'ın da bulunduğu 20 sanık yönünden görülen davasında, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 19 sanık hakkında şike ve teşvik primi suçlarından delil yetersizliğinden beraat istedi. Sanık Hakan Karaahmet hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istendi.


Ceza Dairesi, Ümit Karan, Savcı, Şike, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! FLAŞ...'Sözde şike' davasında Savcı mütalaasını açıkladı ve 19 sanık için beraat istedi - Son Dakika


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