Son dakika haberleri! FLAŞ..."Sözde şike" davasında Savcı mütalaasını açıkladı ve 19 sanık için beraat istedi - Son Dakika

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin bozduğu "Sözde şike" davasının aralarında Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu ve Ümit Karan'ın da bulunduğu 20 sanık yönünden görülen davasında, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 19 sanık hakkında şike ve teşvik primi suçlarından delil yetersizliğinden beraat istedi. Sanık Hakan Karaahmet hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istendi.