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06.11.2020 17:38
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kendi savunma ihtiyaçlarımızı milli imkanlarla karşılamanın yanında dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarına cevap verebilen bir konumdayız.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kendi savunma ihtiyaçlarımızı milli imkanlarla karşılamanın yanında dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarına cevap verebilen bir konumdayız.
Bunun en güncel örneği, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki toprakları için yürüttüğü haklı mücadelede kullandığı İHA ve SİHA'larımızdır. Türkiye olarak tüm kalbimizle Azerbaycan'ın topraklarını işgalci Ermenistan'dan geri almak için verdiği mücadeleyi destekliyor ve Azerbaycan ihtiyaç duyduğunda tüm savunma imkanlarımızı Can Azerbaycan'la paylaşmayı sürdüreceğiz.
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