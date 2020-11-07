Son dakika haberleri: MSB: "Ermenistan, 27 Eylül 2020'de başlattığı insanlık dışı saldırılarına, 10 Ekim, 18 Ekim ve 26 Ekim'de ilan edilen ateşkeslere rağmen, doğrudan... - Son Dakika

MSB: " Ermenistan, 27 Eylül 2020'de başlattığı insanlık dışı saldırılarına, 10 Ekim, 18 Ekim ve 26 Ekim'de ilan edilen ateşkeslere rağmen, doğrudan sivilleri ve yerleşim yerlerini, uluslararası hukuka aykırı olarak hedef almak suretiyle devam etmektedir. Bugüne kadar Azerbaycan vatandaşlarından 91'ı hayatını kaybetmiş ve 404'i yaralanmıştır. Azerbaycan Ordusu, Yukarı Karabağ bölgesinde 27 Eylül'den bugüne kadar toplam 208 köyü ele geçirmiştir." - ANKARA