MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi. " ifadelerine yer verildi.
- Kaynak: AA
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