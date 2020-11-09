FLAŞ
09.11.2020 21:45
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebine ilişkin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan birazdan yazılı bir açıklama yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebine ilişkin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan birazdan yazılı bir açıklama yapılacak.
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