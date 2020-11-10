Galatasaray seçime gidiyor
10.11.2020 17:26
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı aldığını açıkladı.
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı aldığını açıkladı.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır. Camiamıza ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - İSTANBUL
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