Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
10.11.2020 22:41
4 Operasyonu kapsamında Tunceli'nin Ahpanos Vadisi bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
4 Operasyonu kapsamında Tunceli'nin Ahpanos Vadisi bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım- 4 Operasyonu kapsamında; Tunceli- Merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Haber: ANKARA,
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