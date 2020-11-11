İkna çalışmasıyla 1'i gri kategorideki 2 PKK'lı terörist teslim oldu - Son Dakika

İkna çalışmasıyla 1'i gri kategorideki 2 PKK'lı terörist teslim oldu
11.11.2020 11:51
MARDİN'de, polis ekiplerince yapılan ikna çalışmasıyla 1'i gri kategoride aranan PKK'lı 2 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda teslim olduMardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK'lı teröristlerin teslim olmalarına yönelik ikna...
MARDİN'de, polis ekiplerince yapılan ikna çalışmasıyla 1'i gri kategoride aranan PKK'lı 2 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK'lı teröristlerin teslim olmalarına yönelik ikna çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda çalışma yürüten ekipler, 1'i İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'ndeki gri kategoride yer alan 2 PKK'lı teröristin teslim olmalarını sağladı. İkna edilen teröristler, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan 2 PKK'lı teröristin, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor.
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