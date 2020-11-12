2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlandı - Son Dakika

2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlandı
12.11.2020 14:05
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınava giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınava giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" ifadesine yer verdi.
ANKARA, -
Son Dakika Son Dakika! Kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu İsmail Türgeç öldürüldü 91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Görenler gözlerine inanamadı! Afyonkarahisar'daki Arkeoloji Müzesi internette satışa çıkarıldı Son Dakika! Tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti