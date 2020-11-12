Kırmızı listede aranan terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Kırmızı listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

12.11.2020 15:07
Kırmızı listede aranan terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Tunceli saha sorumlusu terörist İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Tunceli saha sorumlusu terörist İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı listeye bir çizik daha... Sözde Tunceli saha sorumlusu 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi. Tebrikler kahramanlar, Allah sizi muhafaza etsin."

Kırmızı listede aranan terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırmızı listede aranan terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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