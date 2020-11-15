Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 223 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 89 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 223 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 89 kişi hayatını kaybetti

15.11.2020 19:11
Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 223 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 89 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 223 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 89 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 223 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 89 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 142 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 223 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 89 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 561 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 353 bin 663'e yükseldi.

Toplam test sayısı 16 milyon 156 bin 470'e ulaştı. Hasta sayısı 414 bin 278, vefat sayısı 11 bin 507, ağır hasta sayısı 3 bin 439, aktif hasta sayısı 49 bin 108 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.?

"Ağır hasta sayımız artıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 3 bin 223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık altyapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin."

Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 223 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 89 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 89 kişi vefat etti, 3223 yeni hasta tespit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kapalı Maraş mesajı: Buranın gerçek sahipleri bellidir Kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada baba, oğlunu tüfekle öldürdü 24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye Grand Prix'sini kazanan Hamilton'a tebrik Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek PKK'nın bir numaralı ismi İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı
Hastanede korkunç olay! Eşine refakat eden şahıs, beşinci kattan atlayarak intihar etti Hastanede korkunç olay! Eşine refakat eden şahıs, beşinci kattan atlayarak intihar etti         
19:22
Türkiye, Rusya karşısında galibiyet peşinde! Millilerin ilk 11'i belli oldu Türkiye, Rusya karşısında galibiyet peşinde! Millilerin ilk 11'i belli oldu         
18:55
ABD Başkanı Trump ilk kez ABD Başkanı Trump ilk kez "Biden kazandı" dedi, saatler sonra ağız değiştirdi         
18:12
Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı? Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı?         
17:54
Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı         
17:18
Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş         
16:57
Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı         
16:20
Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar         
13:05
Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti         
12:13
Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı         
22:29
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
Arabanın çarptığı inek, Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı         
20:30
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 19:43:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 223 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 89 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei