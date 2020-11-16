Bakan Koca: "Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait."

Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: 'Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait.' - Son Dakika

Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu