Bakan Koca: "Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait." - Son Dakika

Bakan Koca: "Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait."
16.11.2020 19:00
Bakan Koca: "Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır.
Bakan Koca: "Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait."
Bakan, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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