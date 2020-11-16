Son Dakika | Hakkari'de 1 asker şehit oldu (2)
16.11.2020 21:10
Son dakika haberleri: MSB'DEN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz atışı neticesinde şehit olmuştur.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz atışı neticesinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Abdurrahman Topuksuz'un şehadetine ilişkin kaleme aldığı mesajda, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.
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