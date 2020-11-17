Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
17.11.2020 16:38
Son dakika haberler... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.
Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını belirterek, "Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler, tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.
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