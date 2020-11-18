Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. İşte hukuk ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi reformlara bu yeni dönemin hazırlıklarıdır. Hedefimiz bir an önce tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmaktır. Ülkemiz, şahlanış dönemine giriyor. Yerli ve yabancı yatımcılar için en uygun şartları sağlamaya devam edeceğiz.