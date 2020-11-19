Son dakika haberi! "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur"

Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam" ifadelerini kullandı. (Utku Şimşek/İHA)

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