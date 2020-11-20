MSB: Azerbaycan ordusu Ağdam'a girdi - Son Dakika

MSB: Azerbaycan ordusu Ağdam'a girdi

20.11.2020 10:05
MSB: Azerbaycan ordusu Ağdam'a girdi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da elde ettiği zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam'a girdiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da elde ettiği zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam'a girdiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu, Karabağ'da elde ettiği zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam'a girdi. Azerbaycan, 30 yıl sonra işgale uğramış öz topraklarına kavuşuyor. Önümüzdeki süreçte de Can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.

ANKARA,


MSB: Azerbaycan ordusu Ağdam'a girdi
MSB: Azerbaycan ordusu Ağdam'a girdi

Azerbaycan, Karabağ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Azerbaycan ordusu Ağdam'a girdi - Son Dakika


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