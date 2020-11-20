FLAŞ
20.11.2020 20:18
İçişleri Bakanlığı: Bazı basın yayın kuruluşlarımızda sokağa çıkma kısıtlamasının bu akşam saat 20.00'de başladığı yönünde haberler mevcuttur.
İçişleri Bakanlığı: Bazı basın yayın kuruluşlarımızda sokağa çıkma kısıtlamasının bu akşam saat 20.00'de başladığı yönünde haberler mevcuttur. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili ilk uygulama genelgede de belirtildiği gibi 21 Kasım Cumartesi günü saat 20: 00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10: 00 a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20: 00'den 23 Kasım Pazartesi 05: 00 saatine kadar olacaktır. Genelgemizde diğer belirtilen tedbirler ise restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya yerlerinin paket servis ve gel al şeklindeki hizmetleri ile diğer hususlar bu akşam 20.00'de yürürlüğe girmiştir.
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