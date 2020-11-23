flaş
23.11.2020 12:06
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Karadeniz'de gerçekleşen doğal gaz keşfimizle birlikte artık yerli gaz da bu sürece dahil olacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Karadeniz'de gerçekleşen doğal gaz keşfimizle birlikte artık yerli gaz da bu sürece dahil olacak. Bizim bu konuda her zaman savunduğumuz bir ilke var: Gazın gazla rekabeti. Bunun için mümkün olduğunca fazla kaynağın ülkeye girişi için gerekli altyapıyı ve giriş noktalarını oluşturmaya çalışıyoruz. Yerli gaz burada oyunun kurallarını adeta yeniden yazacak bir güce sahip. Önümüzdeki dönem yenilenecek kontratlarımız için de pazarlıkta elimizi güçlendiriyor.
Son Dakika Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı Arkalarından gelip küçük kızı istismar etti! Avcılar'da Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Çinli profesörden şok eden 'mikrodalga silahı' iddiası: Hint askerleri diri diri pişti Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı