TBMM Başkanı Şentop: Türk gemisine yapılan müdahaleyi kınıyorum - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: Türk gemisine yapılan müdahaleyi kınıyorum
23.11.2020 17:49
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ticari amaçlı Libya'ya seyreden Türk gemisine Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyorum" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ticari amaçlı Libya'ya seyreden Türk gemisine Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyorum" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından Alman fırkateyni tarafından Türkiye'nin yük gemisine karşı gerçekleştirilen müdahale ile ilgili açıklamada bulundu. Şentop, "Ticari amaçlı Libya'ya seyreden Türk gemisine Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyorum. Bu modern bir korsanlık, eşkiyalık ve barbarlıktır. Türkiye, gerekli girişimleriyle bu uluslararası hukuksuzluğun ve edepsizliğin hesabını ivedi bir şekilde soracaktır" dedi.
ANKARA, -
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