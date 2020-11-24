Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrıldı - Son Dakika

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrıldı

24.11.2020 16:03
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrıldı, System.String[]

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliği görevinden ayrıldığını açıkladı.

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliği görevinden ayrıldığını açıkladı.

Arınç, yaptığı yazılı açıklamayı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı.

Bir televizyon kanalında yaptığı konuşmaların, kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olduğundan açıklama yapma gereği duyduğunu belirten Arınç, konuşmasının ana ekseninin, yargıda yapılacak reform konusu olduğunu, bir hukukçu olarak bu konudaki görüşlerini açıkladığını ifade etti.

Evrensel hukuk, adalet ve yargının sorunları üzerine dile getirdiği fikirlerinin isimlerin gölgesinde kalmasından üzüntü duyduğunu aktaran Arınç, "Tartışmalar öylesine yanlış yere götürüldü ki beni Yasin Börü'nün katilleriyle, 15 Temmuz şehitlerimizin katilleri FETÖ ile yan yana gösterme gafletine kadar gitti. Asla bu ithamları kabul etmiyorum ve reddediyorum. Yasin Börü için döktüğüm gözyaşı da terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik sözlerim ve tavrım da bellidir. Bunları yeniden dile getirmeyi kendime zül sayarım." ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç, aynı televizyon programında dile getirdiklerinin, YİK üyesi olması nedeniyle farklı yönlere çekildiğini, oysa programdaki görüşlerini YİK üyesi olarak değil, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç olarak açıkladığını defalarca dile getirdiğini hatırlattı.

Konuşmasına yönelik seviyeli ve saygın eleştirilerin tümüne saygı duyduğunu, not aldığını belirten Arınç, "Ancak şahsıma karşı içlerinde duydukları kin ve nefretlerin dışa vurumu olan seviyesiz hakaretleri sahiplerine iade ediyorum." yorumunu yaptı.

Türkiye'nin yargı, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve başka alanlarda reforma duyduğu ihtiyacın aşikar olduğunu, ülkenin rahatlamasına ve milletin dertlerine çare bulunmasına ihtiyaç bulunduğunu belirten Arınç, şöyle devam etti:

"Bahsi geçen televizyon programında da defalarca belirttiğim üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki iradesini gördüm ve destekliyorum. Ancak benim konuşmamın şahıslar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması sebebiyle reform çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandığımdan, YİK üyeliği görevimden ayrılmanın uygun olacağına karar verdim. Kurul üyeliği görevimden ayrılma talebimi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim ve kendileri de bunu uygun gördüler. Karşılıklı iyi niyet temennileriyle helalleştik ve görevimden ayrıldım."

Bu süre zarfında verimli çalışmalar sürdürdüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YİK üyelerine teşekkür eden Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin ülke yararına yapacağı her türlü çalışmayı, milletin faydasına olacak her türlü reformu destekleyeceğini ifade etti.

Bülent Arınç, "Hayatım boyunca doğru söz, doğru ilke, dürüstlük ve vicdanımın sesi rehberim oldu. Bu yüzden çok bedel ödedim ama bundan asla vazgeçmedim. Bundan sonra da vazgeçmeyeceğim. Derdimiz memleket derdidir. Memleketimizin huzura, refaha ve mutluluğa kavuşması için ne fedakarlık yapmamız gerekirse tereddüt etmeden yaparız. Yeter ki vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrıldı
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrıldı

Yüksek İstişare Kurulu, Bülent Arınç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrıldı - Son Dakika


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