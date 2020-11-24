Son dakika... FLAŞ - Son Dakika

Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nca yapılan toplantıda 22 ve 23'üncü dönem Diyarbakır Milletvekili M. İhsan Arslan'ın Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.
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24.11.2020 19:51:46. #1.12#
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