MSB: Azerbaycan ordusu Ağdam'dan sonra Kelbecer'e girdi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun, Karabağ'da elde ettiği zaferin ardından Ağdam'dan sonra Kelbecer'e girdiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından Türk ve Azerbaycan bayrakları ile yapılan paylaşımda, "Kahraman Azerbaycan ordusu, Karabağ'da elde ettiği büyük zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam'dan sonra Kelbecer'e girdi. Kelbecer 27 yıl sonra gerçek sahipleriyle buluşuyor. Şanlı ay yıldızımız şimdi de ezan sesleriyle birlikte Kelbecer'de dalgalanacak" denildi.