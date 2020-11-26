Bakan Akar'dan, Fransız Senatosu'nun kararına tepki - Son Dakika

Bakan Akar'dan, Fransız Senatosu'nun kararına tepki

26.11.2020 14:44
Bakan Akar'dan, Fransız Senatosu'nun kararına tepki, System.String[]

Bakan Akar'dan, Fransız Senatosu'nun kararına tepkiMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız Senatosunun sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni' tanıyan kararına ilişkin, "Fransa'nın AGİT MİNSK grubunun eş başkanı olarak tarafsız olması gerekmektedir.

Bakan Akar'dan, Fransız Senatosu'nun kararına tepki

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız Senatosunun sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni' tanıyan kararına ilişkin, " Fransa'nın AGİT MİNSK grubunun eş başkanı olarak tarafsız olması gerekmektedir. Bu karar ise bunun böyle olmadığını, Fransa'nın Karabağ ile ilgili çözümün değil, sorunun parçası olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

Bakan Akar, yaptığı açıklamasında, Fransız Senatosu'nun sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni' tanıyan kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. Akar, "Fransız Senatosu'nun aldığı karar, Karabağ sorunun 30 yıldır neden çözülemediğinin açık bir göstergesi olmuştur. Fransa'nın AGİT MİNSK grubunun eş başkanı olarak tarafsız olması gerekmektedir. Bu karar ise bunun böyle olmadığını, Fransa'nın Karabağ ile ilgili çözümün değil, sorunun parçası olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

'GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ'Afganistan'da Hamid Karzai Havaalanı'nda, ana havaalanlarının sivil sektörlerin işletilmesi ile ilgili Birleşik Arap Emirlikleri ve Afganistan arasında bir anlaşma imzalandığı hatırlatılarak, havaalanın askeri tarafının işletmesinden sorumlu Türkiye'nin konuya ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, "Elbette Afganistan'ın egemen bir devlet olarak bu kararına saygı duyuyoruz. Her türlü kararı alabilirler. Ancak BAE'nin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları göz önüne alındığında, Kabil Havaalanı'nın askeri kısmının işletmesinden sorumlu olmamız nedeniyle bu kararın hukuki ve operasyonel açıdan yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz" diye konuştu.'SUÇU BİRBİRLERİNE ATMA GAYRETİNDELER'Türk ticaret gemisine Akdeniz'de yapılan hukuk dışı aramanın ardından başta Almanya Savunma Bakanı tarafından yapılan açıklamalar hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Akar, şöyle konuştu:

"Olaydan sonra yapılan açıklamalarda herkesin sorumluluğu üstlenmekten kaçındığını net şekilde görüyoruz. Ortada uluslararası hukuka aykırı bir durum olduğunu bildikleri için suçu birbirlerine atma gayretindeler. Courbet olayında olduğu gibi gerçekleri örtbas etmeye, çarpıtmaya çalışıyorlar, hukuki bir temele dayanmayan, temeli sağlam olmayan bu olayın altında kalmamak için kaçıyorlar. Bu arada Courbet olayını da hala takip ettiğimizi, Fransa'nın hala gecikmiş bir özür borcunun olduğunu hatırlatmak isterim. Hukuksuz, yanlı ve tartışmalı bir harekat olan İrini'yi NATO harekatlarıyla ilişkilendirmeye yönelik çabalar olduğunu da biliyoruz. Fransa, Akdeniz'de açıkça deniz serbestisini ihlal eden bu harekatı NATO ile ilişkilendirmek suretiyle kendince meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu tür girişimlere karşıyız. Ayrıca olayı NATO ile ilişkilendirme çabalarına en güzel cevabı da NATO Genel Sekreteri Sayın Stoltenberg vermiştir. Türkiye'nin NATO'daki önemi ve katkıları NATO Genel Sekreteri tarafından bir kez daha vurgulanmıştır. Stoltenberg, daha önce olduğu gibi objektif açıklamalarıyla gerçekleri gözler önüne sermiştir. Türkiye'nin tatbikatlar, harekatlar, NATO karargahlarına personel desteği gibi konularda ve diğer alanlarda İttifak'a karşı tüm sorumluluklarını yerine getirdiği ve NATO'ya en fazla katkı veren ülkelerden biri olduğu unutulmamalıdır."

ANKARA, -


Bakan Akar'dan, Fransız Senatosu'nun kararına tepki
Bakan Akar'dan, Fransız Senatosu'nun kararına tepki
Bakan Akar'dan, Fransız Senatosu'nun kararına tepki

Hulusi Akar, Fransa, Minsk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar'dan, Fransız Senatosu'nun kararına tepki - Son Dakika


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