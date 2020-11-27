Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY helikopterimiz ve AKINCI İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir"