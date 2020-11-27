Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY...
27.11.2020 10:50
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY helikopterimiz ve AKINCI İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY helikopterimiz ve AKINCI İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir"
Bayraktar TB2, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY... - Son Dakika
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