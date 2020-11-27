İletişim Başkanlığı, görevden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiğini bildirdi

Son Dakika › Güncel › İletişim Başkanlığı, görevden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiğini bildirdi - Son Dakika

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