İletişim Başkanlığı, görevden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiğini bildirdi
27.11.2020 16:30
İletişim Başkanlığı, görevden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiğini bildirdi.
İletişim Başkanlığı, görevden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiğini bildirdi
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İletişim Başkanlığı, görevden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiğini bildirdi - Son Dakika
Son Dakika Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! Mahkemede dikkat çeken 'mektup' detayı Son Dakika! İçişleri Bakanlığı tutuklu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Tarlada ölü bulunan yaşlı kadının kafasındaki yara, akıllara cinayet şüphesini getirdi Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Lüks cipteki hesaplaşmada ölen 3 kişinin de tabancada parmak izi bulundu