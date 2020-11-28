MSB: "Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubunun sınırda yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi İpsala/ Edirne sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen 3 kişinin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları belirlendi." ifadelerine yer verildi.
- Kaynak: AA
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