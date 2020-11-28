Son dakika haberleri: 42 İlde PKK/KCK operasyonu: 641 gözaltı
28.11.2020 17:19
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik Başsavcılıklarla koordineli, 27-28 Kasım tarihlerinde 42 ilde planlı gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 641 şahıs gözaltına alınmıştır.
İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik Başsavcılıklarla koordineli, 27-28 Kasım tarihlerinde 42 ilde planlı gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 641 şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda; çok sayıda silah, tabanca, tüfek ile bu silahlara ait fişek, şarjör ele geçirilmiş, örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konulmuştur. "
(İHA)
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