Son dakika haberleri: 42 İlde PKK/KCK operasyonu: 641 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri: 42 İlde PKK/KCK operasyonu: 641 gözaltı

28.11.2020 17:19
Son dakika haberleri: 42 İlde PKK/KCK operasyonu: 641 gözaltı, System.String[]

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik Başsavcılıklarla koordineli, 27-28 Kasım tarihlerinde 42 ilde planlı gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 641 şahıs gözaltına alınmıştır.

İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik Başsavcılıklarla koordineli, 27-28 Kasım tarihlerinde 42 ilde planlı gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 641 şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda; çok sayıda silah, tabanca, tüfek ile bu silahlara ait fişek, şarjör ele geçirilmiş, örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konulmuştur. "

(İHA)

Son dakika haberleri: 42 İlde PKK/KCK operasyonu: 641 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Kasım, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 42 İlde PKK/KCK operasyonu: 641 gözaltı - Son Dakika


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