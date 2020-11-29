MSB: Avrupa Birliğinin IRINI Harekatı kapsamında, Yunan Amiralin taktik komutasındaki bir Alman fırkateyni tarafından; Libya'ya tüketim ve inşaat malzemesi taşıyan ROSELİNE-A isimli Türk ticaret gemisine Bayrak devleti olan ülkemizin ve gemi kaptanının izni olmaksızın çıkılarak hukuksuz bir arama yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve gemi kaptanının rızası olmadan, korsanvari bir şekilde gemiye çıkılması ve gemi mürettebatına suçlu muamelesi yapılması tamamen hukuka ve teamüllere aykırıdır.