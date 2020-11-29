İletişim Başkanı Altun: Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum!" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Altun, "Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum! Ordumuz birilerinin siyaseti baskılamak için istedikleri zaman göreve çağıracakları bir vesayet odağı değildir. Silahlı kuvvetlerimiz, ülkemizin etkin bir bölgesel güce dönüşmesine katkı sunan büyük, güçlü ve şerefli bir ordudur" dedi.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, -