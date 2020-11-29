Bakan Akar: Hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözlerine tepki gösterip, "Bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz" dedi.

Bakan Akar, gazetecilerin sorusu üzerine, dün televizyon programında TSK aleyhinde yapılan açıklamaya ilişkin değerlendirmede bulundu. CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın TSK aleyhindeki ifadesine tepki gösteren Akar, "Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayr-i milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz" dedi.